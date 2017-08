Yo quiero debatir estas cosas con los precandidatos oficialistas de Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué en el distrito más rico del país faltan vacantes? ¿Por qué no hay políticas para prevenir el embarazo adolescente? ¿Por qué no se está haciendo nada mientras aumenta la cantidad de niños cuyo único techo es la intemperie en esta Ciudad? ¿Qué hacemos con los jóvenes que terminan la secundaria y quieren acceder a un primer empleo pero no pueden? ¿Qué está haciendo el Gobierno de la Ciudad por la seguridad, para que cuando los adolescentes empiezan a andar solos por la calle, sea para ganar autonomía y no para exponerse al peligro?