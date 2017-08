La razón por la que eso no es contrabando es que no se trata de una operación de un particular, para realizar una exportación por fuera de la reglamentación, sino de una acción encubierta del propio Estado. El Estado no puede ser contrabandista porque el estado es el autor de los "bandos", de las prohibiciones al comercio privado. No era una operación de Menem como particular, sino del Estado. No es esa la hipótesis delictiva prevista en el Código Aduanero y en materia penal no es aplicable ninguna analogía.