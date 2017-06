Es interesante recordar lo que me dijo Pilar Rahola, experta en Medio Oriente, al consultarle en el 2006 sobre si el terrorismo islámico se inició en Buenos Aires: "Empezó en su faceta actual. El fenómeno integrista islámico empieza en Egipto en los años 20, se ha ido cuajando al albur de la Guerra Fría y se fue consolidando como un fenómeno ideológico, económico y logístico muy importante que tuvo su primer rebrote fundamental con la llegada de Khomeini al poder de Irán, después con la guerra de Afganistán, etcétera. De manera que la Guerra de Oriente Medio, entre Israel y el mundo árabe debe enmarcarse en muchos más parámetros de los que los enmarcamos normalmente, entre ellos, la aparición del fenómeno integrista. Pero Argentina fue sin ninguna dudas el laboratorio de pruebas. Y le salió bien. Lo digo con mucho dolor en el alma. Argentina no ha estado a su altura con el tema de AMIA, en absoluto. Ya que un país miembro de la ONU (Irán), que creó una teocracia fascista en su sociedad, que destruyó las libertades fundamentales, financió un atentado terrorista y lo perpetró en otro país miembro de la ONU (Argentina), mató a ciudadanos argentinos y se fue a casa tranquilo… y aún hoy está impune. Y esa capacidad de actuar en otro país y que no pase nada, no sabes tú hasta qué punto le dio impulso al fenómeno terrorista en el mundo".