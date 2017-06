No hay que ser un rocket scientist para darse cuenta de que se trata de un escenario ideal para un sketch de Monty Python. Por supuesto, están previstos casos en los cuales se puede sancionar una ley de expropiación. Pero se supone que son casos excepcionales, justificados por utilidad pública y, para no dar ideas, semejantes consideraciones no suelen ser invocadas en relación con casos penales (no en países "civilizados", al menos por ahora).