Por último, la quinta forma de financiar el gasto es consumiendo stock de capital. Esto es lo que hizo el kirchnerismo. Para tener asado barato durante un tiempo indujo a la destrucción del stock ganadero perdiéndose 12 millones de cabezas de ganado porque no se podía exportar y el precio de la hacienda caía. No manteniendo rutas, trenes, sistema energético, etc. O, finalmente, confiscando nuestros ahorros en las AFJP para financiar más gasto público.