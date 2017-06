Esta vez, la valla fuerte a sus ambiciones personales de dominio, que siguen siendo tan intensas como siempre, es la firme determinación de Florencio Randazzo, a quien los acontecimientos ponen en capacidad de terminar para siempre con el cristi-camporismo, fuerza destructiva de todo lo valioso de Argentina. Si Randazzo no se doblega ante las tremendas presiones en contra de su decisión, habría internas obligatorias en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería la reacción de Cristina si no hay lista de unidad como pretende? Randazzo no parece tener muchos votos, según las encuestas, pero su insistencia en ir a internas puede tener repercusiones no previstas si Cristina rehúsa competir con él.