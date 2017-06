Finalmente, la provincia de Buenos Aires es el único distrito en el cual el kirchnerismo aspira a mantener su liderazgo, pero todas las fichas están puestas en la postulación de Cristina Fernández. Hasta ahora, sus exigencias para ser candidata no se cumplen, ni mucho menos: que haya lista de unidad, pero que la ex Presidente disponga del armado de la lista y que no haya PASO. La ratificación de Florencio Randazzo de competir contra quien sea del kirchnerismo en primarias echa por tierra, en principio, una candidatura de Cristina.