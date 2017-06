Y, al mismo tiempo, no hace lo que no hay que hacer. No vulnera a la Justicia, no somete al Congreso, no restringe la libertad de expresión, no usa la cadena nacional, no miente con las estadísticas, no fomenta el odio ni las divisiones, no usa los recursos públicos como propios, no denigra al periodismo independiente, entre tantas otras cosas. Vale la pena este modesto inventario, porque todas esas omisiones, que son naturales en una democracia republicana, no lo eran hasta diciembre de 2015.