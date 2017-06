Hace pocos años Graciela escribió un texto a pedido de un diario y me envió el borrador para que le diera una opinión. A mi juicio estaba todo muy bien, pero había una frase que me hacía ruido. Decía: "La vida fue generosa conmigo". La llamé y le dije: "Graciela, no podés decir eso, la vida no fue generosa con vos". "Si, ya sé, me contestó ríspida, pero, bueno, ya lo mandé". Para mí que no lo había mandado nada y que no lo quiso cambiar.