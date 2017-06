Suele no entenderse el nivel de exigencia de las Fuerzas Armadas, en tareas prácticamente de dedicación exclusiva, que se llevan a cabo, además, en forma excluyente porque en cualquier momento se impone que, sin límite ni horario, se salga a enfrentar una situación de emergencia. Como tampoco se comprende lo que son las tareas habituales y permanentes de instrucción y entrenamiento, sin las cuales no hay la posibilidad de cumplir las exigentes misiones que se puedan requerir. Si tiene que salir un helicóptero a rescatar un accidentado, tiene que haber una tripulación entrenada y a la orden las 24 horas del día. Si hay que cerrar la frontera por una epidemia, no se pueden movilizar disciplinadamente unidades militares si estas no están preparadas, entrenadas y no cuentan con un adecuado conocimiento del terreno. Si no están quienes tienen que estar, en el momento justo, no hay el efecto disuasivo imprescindible que preserve nuestro orden público de unos sin tierra brasileños o unos radicalizados ecologistas entrerrianos.