El discurso de la jefe de la provincia se centró en el hacer. Se tomó su tiempo. Describió en detalle proyectos en marcha, inversiones y obra pública. "No vengo a hablarles de lo coyuntural o de lo electoral sino de lo concreto, vengo a hablarles de los que no tienen trabajo, de los que todavía no ven el cambio y preguntan cuándo, vengo a hablarles del camino". "Ustedes están entre los que pueden un poquito más y yo necesito que se sumen a este equipo más de lo que ya lo han hecho".