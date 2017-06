Para narrar nuestro presente cambiante y abrirle las puertas al futuro no alcanza solamente con construir nuevas oraciones a partir de las palabras que ya conocemos. Es necesario atrevernos a revisar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje y nuestras formas de expresión. Ante esto, es esperable que los expertos de los viejos lenguajes y de las viejas descripciones resistan. Insistirán en que sigamos hablando como ellos, que, un poco como los encadenados de la caverna platónica, defenderán su encierro hasta las últimas consecuencias. Podemos sentir empatía, porque no es sencillo abandonar la tranquilidad de lo conocido más allá de que ya no sirva, pero tenemos que encarar el presente y el futuro con una actitud existencial, incluso espiritual, diferente. Debemos apostar, en especial en nuestra vida pública, a dejar atrás las descripciones viejas y narrar nuevamente un mundo que nunca cambió más rápido que hoy. Hay una sola certeza: si queremos estar a la altura de nuestro presente y de nuestro futuro, no nos podemos dar el lujo de ser conservadores.