-Sin embargo, las marcas más caras no caen en todas las categorías capturando volumen y mercado bajo una fuerte intensidad promocional en el punto de venta. A través del famoso "2×1", "3×2", "4×3" o 50% de descuento en la segunda unidad que pone de pelos de punta al consumidor que se pregunta por qué no bajan el precio de lista y no en promoción.