La realidad es que la propuesta tiene más sabor a oportunismo político que a otra cosa. Para sacar el IVA, habría que sacárselo a toda la cadena y no al eslabón final. Pero aun si así lo hicieran, no hay garantía de que los precios bajen, ya que la quita del IVA podría ser simplemente más utilidades para la cadena productiva. Esto tiene que ver con que la demanda por productos de alta necesidad es muy inelástica y, en consecuencia, si se quitara el IVA en estos productos, la ganancia no la verían los consumidores traducida en menor precio.