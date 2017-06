Vivimos bajo la impronta de un Gobierno que no sólo no ha tenido a lo largo de sus 18 meses de gestión un plan económico sino que se ufana de no necesitarlo por considerarlo superfluo e incluso negativo. Esto es quizás, totalmente congruente con su idea de que en el siglo XXI no se necesitan hombres "providenciales", sino un trabajo de equipo coordinado. Mauricio Macri no quiere ningún Ministro de Economía que pueda convertirse en "superestrella", pensando que si hay una estrella tiene que ser él mismo para quedar como el único triunfador de las elecciones.