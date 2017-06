En la Ciudad de Buenos Aires, la cuestión del reciclaje como mecanismo de resolución del problema de la basura sigue siendo un desafío colectivo: según una encuesta del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo el 65% de los porteños separa los residuos (y el 70% cree que los demás no lo hacen). El dato resulta aún más alarmante si tenemos en cuenta que la Ciudad lidera el ranking nacional de generación de basura per cápita por día con 1,52 kilos por habitante, muy lejos de los 0,85 kilos diarios per cápita generados a nivel nacional.