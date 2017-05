Lo cierto es que, sea cual fuere la causa, una madre jamás podrá superar la pérdida de un hijo. Pero estas madres en particular han vivido los últimos 35 años en el más estoico de los silencios. Ellas no marchan, no opinan sobre cuestiones políticas, no blasfeman contra la bandera por la que lucharon y murieron sus hijos. Ellas tienen tanto dolor como las otras madres, como cualquier madre, y cuando hablan en público, sólo lo hacen para expresar orgullo por la memoria de esos hijos que descansan en la turba malvinera o en fondo del mar.