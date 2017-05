Pero las cosas en el Piñero son mucho mas graves que eso. El Dr. Edgardo Knopoff es médico psiquiatra y jefe en el Hospital Piñero y denuncia que muchos colegas suyos no pueden concursar si antes no hablan con la AMM. Afirma que los que tendrían que velar por ese derecho no hacen nada por miedo a represalias. Al mismo tiempo describe con precisión que los quirófanos no funcionan porque no hay aire acondicionado (no es un lujo, es una necesidad para operar en condiciones óptimas), muchas de esas salas quirúrgicas se convirtieron en depósito de trastos viejos. "Hace una semana el consultorio externo en que yo atiendo se inundó con residuos cloacales, a su vez, los empleados se quejan porque dicen que salen cucarachas de los teclados de la computadora. Todo es un caos. Arreglar eso no es tema del gremio, pero quejarse para dar mejor servicio a la gente, sí lo es" – dice Knopoff.