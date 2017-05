La ex presidente Cristina Kirchner se presentó en formato periodístico militante. Por primera vez, políticamente hablando, pareciera estar en problemas. Fernández también es principio y fin de un continente más amplio, el de La Cámpora, con un contenido de kirchnerismo explícito. El problema de la ex Presidente pasa justamente por las PASO. No quiere ir a internas. Hoy los números la favorecen, ¿entonces por qué envió a Daniel Scioli a intentar una lista única con Florencio Randazzo? Es más, estaría dispuesta a sacrificar lugares hasta ayer innegociables. Tal vez lo que está temiendo es que, al no haber internas en los otros sectores, para derrotarla, o también puede pasar lo contrario, intervengan ajenos al sector y voten. La respuesta fue que Randazzo va a las PASO y le sugirió al interlocutor de la doctora una salida elegante al enredo: que tipee un acuerdo programático de 12 puntos para los candidatos de la interna y ella se excluya.