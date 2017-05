Tampoco Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, se la hizo fácil a Macri. La homilía del Tedeum no fue precisamente un bálsamo para los oídos presidenciales. Luego de afirmar que la inequidad genera violencia, dijo: "Comparto que muchos pueden pensar que no hay motivos de hacer fiesta patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado, porque no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para tener una vida digna" descerrajó en la Catedral. También instó a lograr que la "solidaridad de muchos triunfe sobre la mezquindad de pocos".