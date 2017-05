Si las palabras son transparentes y no existe ningún contubernio político o puesta en escena engañosa, Cristina Fernández no será candidata a legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires y Florencio Randazzo competirá en las PASO contra una lista kirchnerista. Esta aseveración se desprende sencillamente de los dichos en los últimos días, tanto de la ex Presidente como del círculo que rodea a Randazzo.