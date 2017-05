Para que no quedaran dudas de la naturaleza de la puesta en escena que se estaba difundiendo, el monólogo no se realizó en un estudio de televisión, sino en las oficinas del Instituto Patria, centro principal del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Los cuatro periodistas prácticamente no preguntaron, se limitaron a realizar, entre ellos, un torneo de asentimientos que lideró ampliamente el otrora excelente relator de fútbol, Víctor Hugo Morales, hoy consustanciado plenamente con su nuevo papel de vocero del kirchnerismo. Es probable que haya vuelto a su casa con tortícolis. Casi la única pregunta que formuló es un canto a la adulación: quiso saber qué haría la señora de Kirchner para abatir la tristeza que se cernía sobre el país.