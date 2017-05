No acaba aquí el tema de la renovación mental porque esta reclama que aparezcan nuevas figuras políticas, nuevos sindicalistas, nuevos empresarios, porque la gente está saturada de ver siempre los mismos rostros, los mismos gestos, las mismas figuras gastadas, que no inspiran ni confianza, ni empatía, ni entusiasmo. El peronismo debe autodepurarse de aquellos personajes que tanto daño le hacen y que gran parte de la sociedad sencillamente aborrece. La reiteración de las mismas caras sería una prueba contundente de que en el interior profundo del peronismo no hay voluntad política de renovación, sino que sigue imperando una mentalidad de alianzas de señores feudales.