Este Gobierno se ha jugado a que los factores dinámicos de la economía sean las exportaciones y la inversión. Con esta última no le está yendo nada bien. Con respecto a las primeras, si bien algo han crecido, están muy lejos de hacerlo al ritmo de los incentivos que se le han dado (en particular con la eliminación de retenciones al agro y la minería). El consumo nunca fue su prioridad. Apenas si le interesa el maquillaje que pueda darse en términos puramente electorales. No es raro entonces que los números sigan siendo tan contundentemente negativos.