Es de desear que quienes somos testigos del abuso y la interpretación retorcida de religiones propiamente dichas no miremos para otro lado cuando no toca nuestras creencias, porque con esta conducta del avestruz no sólo se cometen injusticias muy graves sino que perderemos nuestro derecho a quejarnos cuando toque el turno de atacar nuestros valores y nuestras creencias. Debemos ser respetuosos de otras manifestaciones culturales que no son las nuestras y que no afectan derechos de terceros, esta es la única manera de cooperar pacíficamente en una sociedad abierta y es el único modo de ir descubriendo distintas avenidas y horizontes en un proceso evolutivo. La islamofobia, la judeofobia, la fobia al cristianismo, al budismo, los rechazos a deístas, agnósticos y ateos y demás manifestaciones de intolerancia solamente prometen dolor y sangre.