¿Qué decir en 2017 del 25 de mayo? Más de dos siglos han transcurrido. Todo es distinto en la Argentina y en el mundo. Sin embargo, es siempre oportuno rescatar el espíritu de aquellos hombres y mujeres que no sólo fundaron la patria a costa de enormes sacrificios, sino que sentaron las bases de nuestra democracia y nuestra república. Saavedra en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, al sostener que no cabían dudas de que era el pueblo el que confería la autoridad o el mando, inspirado, seguramente en el teólogo jesuita español Francisco Suárez, quien, en su célebre polémica con el obispo Benito Lué, sostuvo que el poder político no pasa de Dios al gobernante en forma directa sino por intermedio del pueblo. También Mariano Moreno, como secretario de la Junta, con su decreto de supresión de honores; son muestras elocuentes de cierta idea fundada en el imperio de la ley que muchas veces a lo largo de la historia los argentinos desconocimos, pero que sigue siendo el ideal que nos mueve.