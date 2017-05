Sin perjuicio de que esta nueva versión es reciente y algunos aspectos siguen bajo estudio, es importante destacar que define que un incidente de seguridad de datos personales es "cualquier hecho ocurrido en cualquier fase del tratamiento de datos que implique la pérdida o la destrucción no autorizada, el robo, el extravío o la copia no autorizada, el uso, el acceso o el tratamiento de datos no autorizado, o el daño, la alteración o la modificación no autorizada". En segundo lugar, el proyecto estipula que, una vez que ocurre el incidente de seguridad, el responsable del tratamiento de datos debe notificarlo a la autoridad de control y al titular de los datos sin dilación indebida una vez que haya tenido constancia del incidente. La falta de notificación puede acarrear, según se dispone en la normativa propuesta, sanciones pecuniarias para el responsable que omite tal notificación de manera injustificada.