La sentencia del tribunal constitucional puede resultar antipática para cierta parte de la sociedad e incómoda para algún sector de la dirigencia política, pero el fallo no choca con las bases de nuestro sistema jurídico. Se debe comprender y quedar fuera de toda discusión que las garantías constitucionales no admiten excepciones, se aplican en general y objetivamente; es decir, no pueden ser seccionadas según la materia del proceso o del imputado que se trate.