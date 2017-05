La gran dificultad no resuelta de esta posición es cómo se conforma ese poder popular, cómo se ejerce y cómo pueden ser adoptadas sus decisiones. El NCL no aporta soluciones concretas. Se reduce a hablar de asambleas populares, progresivas, callejeras, que expresarían la voluntad popular. Tampoco hay precisiones sobre cómo articular su contenido, ya que, como hemos dicho, no hay ni puede haber normas que condicionen ese ejercicio del poder constituyente.