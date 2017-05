Usted y yo sabemos que no podremos ver un gran despliegue bélico, ni a miles y miles de tropas marchando para exhibir armamento sofisticado y meter miedo a los países cercanos, mucho menos a los lejanos. Acá la cosa pasa por otro lado. No es despreciable el intento que se viene haciendo desde la política para que de una vez por todas se pueda dar vuelta la página y mirar para adelante. Y aquí no hablo ni de olvido, ni de perdón, ni de dos, tres o cinco demonios, ni de nada de lo que a diario intentan reinstalar aquellos que han hecho de la desgracia de muchos el negocio para unos pocos.