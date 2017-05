La corrupción sustituye a la política aquí y en el mundo. Por eso, en lo que a Argentina se refiere, en estas inminentes elecciones de medio término se discutirá prontuario, no proyectos. Sucede que los unos y los otros no tienen logros y sueños; tienen sus idearios muy llenos de ambiciones personales. Y hay terreno fértil en una ciudadanía con mucho miedo. Miedo a lo que vivió o miedo a la profundización de lo que está viviendo. La realidad indica hoy: "Con fe y esperanza no se puede caminar la angosta avenida del medio". Pensar que en la frase entrecomillada están reducidos los tres proyectos de país que nos ofrecieron hace dos años: "Sí se puede" le ganó a "con fe y esperanza" sobre la "gran avenida del medio". Extrañezas argentinas. En este 2017, todo vale, sin sonrojos y sin pertenencias se ofrecen caras conocidas o, cuando la suerte es esquiva, aparece el proyecto como candidato, claro que vacío de contenido.