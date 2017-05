Sin embargo, como sociedad no debemos permitirlo. Entre todos tenemos que reclamar por los actuales y por los futuros adultos mayores, porque, como bien dice la canción, una hormiga sola no mueve la montaña, pero "en compañía no la detiene nada". Debemos entonces unirnos. No asentir ni consentir, ya que solamente así, entre todos, podremos llegar a formar una gran comunidad.