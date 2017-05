Pero lo cierto es que la Justicia no puede prohibir el derecho de huelga y tampoco puede obligar a pagar los salarios de los días no trabajados. En todo caso, en cada reclamo judicial individual se determinará sobre la legalidad o no de la medida de fuerza. La doctrina nacional y la internacional, así como hasta el mismo Comité de Expertos de la OIT y la jurisprudencia nacional, tanto de los tribunales inferiores como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, en forma pacífica, han sostenido que los días de huelga no deben ser pagados y ello tiene una razonable justificación. En efecto, el salario es la contraprestación del trabajo, pero no del no trabajo. Y, por otra parte, el empleador debe soportar la huelga pero no financiarla.