El humor tiene una virtud que muchos políticos ansían. Si algunos buscan inmortalizar sus nombres en letras de moldes, impresas sobre algún esporádico y banal libro, construyendo una estatua, o nombrando homónimamente algún edificio público, el humor logra permanecer donde la mayoría de los políticos no logran hacer pie: llega al corazón de las personas, pero descansa en la memoria por un largo tiempo. Siempre está allí el recuerdo de aquello que nos hizo reír alguna vez, que nos hizo pasar una noche agradable frente al televisor, o que se burló con nosotros de aquel político pulcro que solo discutía temas serios para el país.

Es el carácter de transgresor lo que, quizás, fideliza la atención de los espectadores al humor político. ¿Qué transgrede? La realidad. Es lo que no se espera que ocurra. Un diputado de la Provincia de Buenos Aires hace leyes, diserta en el Congreso desde su banca, debate en programas políticos, pero lo que no hace es atender el teléfono y contestar con voz de "pito". Y menos si está saliendo al aire en una radio. ¿O sí?