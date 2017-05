El timbreo aparece como un ejercicio práctico de una concepción política diferente que, para empezar, no es vertical sino horizontal. Supone una forma completamente distinta de entender la relación entre políticos y ciudadanos en la que no hay escenarios, no hay estrados y no hay escalones y, por lo tanto, permite que el pueblo aparezca en toda su particularidad, sin perderse en la masa. El ciudadano no está ahí simplemente para recibir pasivamente un mensaje, sino que se abre una verdadera conversación. Para el político, se vuelve mucho más relevante escuchar que pontificar.