En primera instancia, sus lealtades son cambiantes. En 2012, con el trasfondo de la guerra en Siria, los regentes de la Franja de Gaza mudaron su oficina de Damasco a Doha y se distanciaron de sus benefactores iraníes. En aquel entonces el conflicto sectario contribuyó a que el grupo se apartase del eje chiíta que antagoniza con el sentimiento que predomina entre los sunitas. No obstante, más recientemente, a partir del año pasado, el grupo empezó a reconciliarse con Teherán. Esto se debe a que el patronazgo de Qatar no le alcanza al movimiento islámico, especialmente desde que Mohammed Morsi fuese derrocado en 2013. El ex presidente egipcio afiliado a la Hermandad Musulmana representaba un aliado prometedor a quien no dejaron cumplir. Por ello, desprovistos de patrones con peso regional, a los líderes de Hamas no les quedó opción salvo reanimar viejas amistades. Ahora bien, es evidente que Teherán no puede hacer mucho por Hamas en tanto su atención esté fijada en Siria y en Irak.