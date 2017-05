Durante la década de los noventa del siglo XX, tras la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de haberse disuelto el Partido Comunista, cuando gobernaba Boris Yeltsin, hubo una oportunidad de atraer ese país a la órbita occidental, entonces desorganizado, desorientado y muy pobre, pero Bill Clinton no supo, no pudo o no le interesó hacerlo, acaso porque fue incapaz de prever que la nación más extensa de la Tierra acabaría chocando con Estados Unidos.