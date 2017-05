En tal situación, se justifica plenamente pensar si es válido o no el temor de que puedan alcanzar el poder total. Aunque este aspecto amerita otras columnas, ya es lógico reconocer que el peligro no es potencial sino real, que al poder total llegarán no por vía de mayorías electorales, pues cuentan con grandes sumas de dinero para corromper el sistema.