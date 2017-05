Llegamos a Maiquetía y Giuseppe me confesó: "Álvaro, leí sus notas en Caraota Digital y Noticias Venezuela. No sabía que usted estuvo tan en peligro en su país, no me contó nada, y yo dándole concejos de cómo cuidarse". Cuando me alejaba, me gritó: "Álvaro, coño, acá te queremos de vuelta con nosotros, cuando esto termine y venga la democracia, tú debes estar en Caracas en la imposición de mando de nuestro nuevo presidente".