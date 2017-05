Últimamente se han publicado infinidad de trabajos imaginando asignación de derechos de propiedad a todo lo que hoy se da por sentado que debe ser estatal, obras en la que se ejemplifica con casos muy relevantes que operan en la actualidad. En este sentido, se destaca muy especialmente The Voluntary City: Choice, Community and Civil Society, que contiene valiosos y voluminosos escritos editados por David. T. Beito, Peter Gordon y Alexander Tabarrok, con un ponderado prólogo de Paul Johnson. También el magnífico Public Goods and Private Communities. The Market Provision of Social Services, de Fred Foldvary.