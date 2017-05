"El que no tenga pecado que tire la primera piedra". Así, con esa frase, Jesús de Nazaret condenó e impidió un episodio colectivo de violencia de género sobre una mujer que había sido encontrada con un hombre que no era su marido. El criterio disruptivo de Jesús se oponía no sólo a los hombres que estaban allí listos para apedrear a aquella mujer, sino también a la cultura e incluso a las leyes vigentes entonces, que no sólo permitían, sino que mandaban la lapidación en esas situaciones. Pero Jesús rechazó esa acción. Y el modo de evitarla fue evidenciando la vulnerabilidad de todo ser humano… Cristo nos enseñó que él no vino a juzgar ni a condenar sino a sanar a los hombres y las mujeres vulnerables, lastimados por el mal. "El que no tenga pecado que tire la primera piedra" dice Jesús invitando a buscar siempre la justicia, pero nunca la violencia.