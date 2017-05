Lo paradójico del mundo de Cristina es que podrían equivocarse los que le pronostican ineluctablemente un futuro funesto. No necesariamente será así. Eso es querer ver la realidad como se pretende que sea y no como necesariamente será. Cristina representa una minoría en la Argentina, pero es una minoría que no desciende jamás de un porcentaje de opinión también relevante. Si uno de cada cuatro o cinco argentinos piensa que la dama es el mesías, entonces en cualquier mesa de cuatro o cinco personas hay un cristinista en potencia. Esa persona es binaria, radical, confrontativa y alejada tensamente del universo de valores macristas que engalanan la vida arriba de la grieta. Sí, suena grotesco, pero ¿no es así? ¿Estoy afirmando algo que no vemos a diario? ¿O no visualizamos a los seguidores de Cristina (¿peronistas aún? ¿de veras habrá disociación absoluta?) como personas con ese perfil? La grieta entonces no es una mentira, es un drama porque se instaló en la sociedad toda, dejó de ser un asunto de la élite y pasó a la ciudadanía con los consiguientes riesgos lógicos.