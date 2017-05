El presidente Mauricio Macri parece haber dispuesto para el área de presidencia y vicepresidencia una medida según la cual se va a controlar quién va a trabajar y quién no. Para los que no vayan, las nuevas disposiciones prevén el envío de un médico a domicilio para constatar si la persona no fue a trabajar por una cuestión de salud. Seguramente se prevén medidas para aquellos que no puedan justificar su ausencia frente a un médico.