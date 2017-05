Florencio Randazzo no habla, pero los suyos lo hacen por él. La decisión está tomada: va por adentro del Partido Justicialista (PJ). Jugará en las PASO sí o sí, con o sin Cristina como candidata. Hay algo que el ex ministro K no está dispuesto a hacer, eso está sellado, nada de integrar una lista de unidad.