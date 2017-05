Mientras esto sucede afuera, en uno de los salones de la parroquia, entre mate y mate, Matías abre su corazón, recuerda una parte de su infancia: "Entré un montón de veces, padre; la primera fue por robo, duré un día, después caí algunos meses, salí en noviembre y en marzo caí de nuevo. Estuve cuatro veces en el San Martín, una vez en el Agote y dos en el Rocca. Y después de grande pasé por Marcos Paz, en el pabellón joven y por Devoto. Los institutos te hacen remaldito padre, si no, padre, si no te hacés respetar, perdiste, padre. Cuando sos pibe, te verduguean por todo, y vos tenés que pelear, no pensás. Y ahí te endurecés. El corazón se te endurece, no sentís. Ahora siento". Hoy ya tiene 26 años, ya es papá, su mirada cambia cuando habla de sus hijos y lucha día a día para salir del consumo, forma parte de una comunidad de fe y vida, tiene una familia grande que lo acompaña.