En definitiva, todos recurren al Estado para que le quite a otro y le dé a él lo que no le pertenece. Por su parte, el Estado asume que la riqueza no es algo que se tiene que generar, sino que ya viene dada y solo hay que redistribuirla. Como esto no es cierto y la riqueza hay que generarla, para que alguien tenga estímulo para invertir y generarla no tiene que ser saqueado por el Estado o por los particulares. Nadie invertiría en un barrio en que bandas de forajidos le roban permanentemente con total impunidad el fruto de su trabajo y no puede defenderse. Bien, ¿por qué alguien va a invertir para que el Estado le robe el fruto de su trabajo mediante una carga tributaria que es asfixiante porque hay infinidad de lobistas pidiendo parte de la riqueza que él generó con su esfuerzo personal?