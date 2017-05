Boudou es un vulgar estafador, alguien que quiso birlarle con papeles truchos parte del patrimonio común a su ex mujer. No es ningún luchador popular; es un mentiroso, un niño bien de Mar del Plata a quien le gustan los placeres de los ricos (las motos, bucear, viajar al Caribe, las mujeres caras), que no tiene la menor idea de la pobreza, que no le importan los pobres y cuya única finalidad es la de quedarse con lo que es de otros.