Me debo en la obligación, como padre de familia, de responder tal acusación, la cual pone en riesgo mi integridad psicofísica y la de mi familia. En primer lugar, yo, Gustavo Hernán Giménez, no soy empresario, jamás tuve una empresa a mi nombre o a nombre de algún familiar o testaferro. Trabajo desde los 13 años de edad, de lunes a sábado; al momento de mi detención, el día 23 de febrero del corriente año, me encontraba trabajando como empleado en una empresa llamada Eagis, realizando ventas telefónicas de líneas de teléfonos y servicio de internet, actividad que he realizado gran parte de mi vida laboral. Alquilo hace 8 años cerca de la estación Paso del Rey, no poseo cuentas a mi nombre ni vehículos. Llevaba una vida austera, propia de un trabajador de clase media baja, con una esposa profesional, con quien estoy en pareja hace 18 años, y un hijo de 5 años de edad.