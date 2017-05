El tema drogas es un objeto de discurso, una hipótesis sobre un hecho social específico que se mueve según paradigmas. Pensar el tema drogas como un discurso social implica pensar cómo y en qué condiciones se produce el sentido que le damos a este concepto tan amplio. Dicho de otra forma, una cosa serían los problemas de drogas que efectivamente ocurren (o no) y otra es la percepción social de la problemática. Por eso, quien logra colonizar el discurso periodístico puede construir los marcos de interpretación desde los cuales una sociedad comprende la "realidad", establecer qué se entiende por un problema (y qué no), y determinar qué merece (y qué no) la atención y la intervención de un gobierno.