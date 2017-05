El estoicismo de un hombre de amianto a quien no le entran las balas: Originariamente, 'resiliencia' refiere a la resistencia de los materiales. Mientras Cristina no escatimaba ocasión para humillar públicamente a Scioli, el gobernador sentenciaba la plena armonía entre ellos. De aquellas rencillas tan evidentes como negadas surgió la idea de que Scioli "era de amianto" o que "estaba blindado", porque siempre se mostraba impertérrito. Cualquier vicisitud negativa que normalmente hubiera perjudicado a un político normal a Scioli no lo afectaba. Es que "no le entran las balas", se decía. Y lo más singular: no sólo resistía la iracundia Cristina, sino que esta parecía fortalecerlo. Ya lo decía Nietzsche: "Lo que no mata fortalece".